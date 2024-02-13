شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص بيرسى تاو غدا لتحديد مصيره من رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجنوب افريقي بيرسي تاو صانع ألعاب النادى الأهلى للفحص الطبي غدا الأربعاء بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالفريق لتحديد مصيره من رحلة المارد الأحمر للجزائر في ظل معاناة اللاعب من إجهاد شديد بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار وتوج منتخب الافيال بطلا لها.

تضاءلت بيرسى تاو بمباراة فريقه المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، ويحتل الأحمر صدارة الترتيب برصيد (5 نقاط).

موقف بيرسي تاو غامض من السفر إلى الجزائر، ويترقب الجهاز الفني فحص اللاعب اليوم تحديد موقفه من رحلة الجزائر.

ويطالب البعض فى الجهاز الفني للأهلي بإراحة اللاعب من مباراة شباب بلوزداد بسبب حالة الإرهاق التي يعانى منها نتيجة المشاركة فى بطولة أمم أفريقيا والتي توج فيها منتخب جنوب أفريقيا بالميدالية البرونزية بعد الفوز على الكونغو.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.