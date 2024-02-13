شكرا لقرائتكم خبر الصحف الإيطالية: عقوبات المتخاذلين تنصف مانشيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت الصحف الإيطالية العقوبات التي أصدرتها لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم على اللاعبين الذين رفضوا الانضمام لمعسكرات الأخضر.

وتحت عنوان «انتقام مانشيني في السعودية» أكد موقع «fanpage» الإيطالي في تعليقه على قرارات لجنة الاحتراف، بشأن اللاعبين الستة الذين تمردوا على مدربهم روبرتو مانشيني قبل خوض المنتخب السعودي لبطولة كأس آسيا 2024، أن القرارات الصادرة أثبتت صحة موقف روبرتو مانشيني تجاه اللاعبين المتمردين، مضيفا «تم استخدام القبضة الحديدية ضد لاعبي المنتخب السعودي الذين انقلبوا على مدربهم قبل خوض كأس آسيا».

القرارات الأخيرة

وأوضح أن اتحاد الكرة السعودي دعم المدرب روبرتو مانشيني رغم خروج «الأخضر» من ثمن نهائي كأس آسيا 2024، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

من جانبها، ذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن روبرتو مانشيني يجب أن يشعر بالرضا بعد القرارات الأخيرة، حيث ثبت أنه على حق من جانب اتحاد الكرة السعودي.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار تصريحات للمدرب الإيطالي عقب العقوبات الصادرة: «أتمنى ألا يسألني أحد بعد الآن عن سبب عدم وجودهم في قطر».

العقوبات الصادرة

وعوقب حارس النصر، نواف العقيدي، بالإيقاف 5 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال، كما عُوقب الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنّام بغرامة مالية بلغت 100 و200 ألف ريال على التوالي، في حين تم إيقاف الثلاثي خالد الغنام وعلي هزازي ومحمد مران، لمدة شهر مع غرامة بقيمة 200 ألف ريال لكل لاعب.

وكان مانشيني قد قرر استبعاد اللاعبين الستة من قائمة «الأخضر» التي خاضت بطولة كأس آسيا 2024؛ لأسباب انضباطية، حيث اتهمهم بأنهم رفضوا الانضمام لمعسكرات «الصقور الخضر»، وأكد أن بعضهم اشترط اللعب بصورة أساسية.

ومثل السداسي أمام مسؤولي الاتحاد السعودي للاستماع لأقوالهم، وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، وحضر وكلاء اللاعبين للدفاع عن موكليهم، وبعدها تم الإعلان عن العقوبات حيال اللاعبين.

وخاض المنتخب السعودي البطولة القارية من دون السداسي المذكور، واستطاع الظهور بشكل مميز في دور المجموعات، واحتل صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، لكن توقف مشوار «الصقور الخضر» في ثمن النهائي أمام منتخب كوريا الجنوبية.