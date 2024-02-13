شكرا لقرائتكم خبر هيفاء الفيصل تتفقد منشآت نادي الجبلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زارت رئيس مجلس إدارة التحالف السعودي لجمعيات السرطان الأميرة هيفاء الفيصل بن عبدالعزيز برفقة الأعضاء نادي الجبلين صباح أمس وكان في استقبالهم نائب رئيس النادي ماجد الركاد.

وتجولت في منشآت النادي والاطلاع على فيديو تاريخي لزيارة الملك فيصل -يرحمه الله - لمنطقة حائل قبل 50 عاما وفيديو تعريفي للنادي وأبرز إنجازاته، واستذكر الجبلاويون خلال هذه الزيارة زيارة الملك فيصل تحديدا عام 1393 هـ لمنطقة حائل وتشريفه لحفل الأهالي الذي أعد له في مقر النادي وشارك أبناءه المواطنين في العرضة النجدية، حيث كان لنادي الجبلين شرف الأولوية والسبق والريادة كونه أول ناد على مستوى المملكة يزور مقره ملك، ويقام فيه حفل الأهالي.

من جهته قدم الرئيس التنفيذي للنادي راكان الحميدي كلمة تعريفية وشرحا مفصلا اشتمل على البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية وما تحقق من إنجازات على صعيد كافة الألعاب الرياضية ومنها تفعيل الألعاب النسائية بالنادي، كما قدم نائب رئيس النادي ماجد الركاد العضوية الشرفية للأميرة هيفاء الفيصل وهدية تذكارية بهذه المناسبة.