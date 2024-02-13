جماهير الهلال الأكثر حضورا في الملاعب

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تصدرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورا، حيث بلغ عدد الحضور نحو 268,419، يليها بالمركز الثاني جماهير النصر التي بلغت نحو 182,669.
وجاءت في المركز الثالث جماهير نادى الاتحاد التي حضرت المباريات بواقع 178,832، يليها بالمركز الرابع جماهير الأهلي التي بلغت نحو 175,443.
ووقعت جماهير الفتح والاتفاق خامسا وسادسا بعدد جماهيري بلغ 91,796 و70,684 على التوالي، في حين جاءت جماهير نادى الشباب بالمركز التاسع بواقع 50,071.
يذكر أن الهلال يتصدر هذا الموسم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، كما تمكن «الزعيم» من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز بطاقة عبوره أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
الجماهير الأكثر حضورا في الملاعب:
- جماهير الهلال: 268,419
- جماهير النصر: 182,669
- جماهير الاتحاد: 178,832
- جماهير الأهلي: 175,443
- جماهير الفتح: 91,796
- جماهير الاتفاق: 70,684
- جماهير الشباب: 50,071
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