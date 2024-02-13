جماهير الهلال الأكثر حضورا في الملاعب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن ترتيب الحضور الجماهيري في النصف الأول من موسم 2023/ 2024 وبعد نهاية 19 جولة من عمر المسابقة.

تصدرت جماهير نادي الهلال كأكثر الجماهير حضورا، حيث بلغ عدد الحضور نحو 268,419، يليها بالمركز الثاني جماهير النصر التي بلغت نحو 182,669.

وجاءت في المركز الثالث جماهير نادى الاتحاد التي حضرت المباريات بواقع 178,832، يليها بالمركز الرابع جماهير الأهلي التي بلغت نحو 175,443.

ووقعت جماهير الفتح والاتفاق خامسا وسادسا بعدد جماهيري بلغ 91,796 و70,684 على التوالي، في حين جاءت جماهير نادى الشباب بالمركز التاسع بواقع 50,071.

يذكر أن الهلال يتصدر هذا الموسم جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، كما تمكن «الزعيم» من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز بطاقة عبوره أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

الجماهير الأكثر حضورا في الملاعب: