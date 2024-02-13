الاتحاد يرصد 235 مليون يورو لعيون صلاح

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وذكرت شبكة «bolavip» الرياضية، أن الاتحاد يبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع صلاح، وعلى استعداد لدفع مبلغ 235 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب.
وأشارت إلى أن الصفقة التي يريدها مدرب الاتحاد قد تكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، في حالة إتمامها بالرقم المذكور؛ إذ ستتجاوز مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل ضم البرازيلي نيمار جونيور من برشلونة قبل عدة سنوات.
وارتبط اسم صلاح (31 عاما) بالاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وحاول العميد ضمه، لكن تعثرت الصفقة؛ بسبب تمسك ليفربول ببقاء اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو 2025.
ويصطدم الاتحاد برغبه هلاليه في الظفر بخدمات النجم المصري لدعم صفوفه خلال مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعمل مدرب الاتحاد على تعزيز صفوف فريقه بقوة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما بعد توليه منصبا رياضيا جديدا مع «العميد»، بانضمامه إلى لجنة رياضية جديدة مكونة من ثلاثة أعضاء، مزودة بالصلاحيات الرياضية والمالية اللازمة، للقيام بمهامها بشكل مستقل.
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