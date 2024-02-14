شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة على جبر فى العضلة الضامة وفحوصات طبية لتحديد حجمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر خلال مباراة زد في الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أن المدافع الدولي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

وضمت قائمة بيراميدز فى مواجهة زد كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

ويغيب المهاجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي والذي سيحضر تكريما رسميا بصحبة منتخب بلاده في الكونغو بعد حصولهم على المركز الرابع في بطولة كأس الأمم الأفريقية على أن يصل القاهرة يوم الأربعاء المقبل.