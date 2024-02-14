7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 / 2 / 2024 فى مقدمتهم ، اتجاه لتقديم معسكر منتخب مصر 48 ساعة استعداداً لدورة دبى الودية.

اتجاه لتقديم معسكر منتخب مصر 48 ساعة استعداداً لدورة دبى الودية

يناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

التوأم حسام وإبراهيم حسن يوقعان عقود تدريب المنتخب.. ومؤتمر صحفى الخميس

وقع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام و إبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم .

أحمد عبد القادر ينتظم في مران الأهلي وتأكد غياب ديانج عن رحلة الجزائر

انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافى عبد القادر من الإصابة العضلية التى أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

زياد كمال يغيب 10 أيام عن الزمالك ويلحق بمباراة أبو سليم بالكونفدرالية

يغيب زياد كمال لاعب الزمالك عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية،وتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجاري بالجولة الثالثة عشر من دورى NILE.

بطولة الجمهورية 2005.. الأهلى يحسم قمة الزمالك بثنائية دون رد

فاز فريق شباب الأهلى 2005 على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ملعب حلمى زاموار داخل مقر النادي بميت عقبة على في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

المصري يلحق نفسه فى الوقت الضائع ويتعادل 2/2 أمام الجونة بدورى Nile .. فيديو

تعادل فريق المصري مع الجونة بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

التعادل الإيحابى 1/1 يحسم مواجهة سموحة والبنك الأهلى بدورى Nile ..فيديو