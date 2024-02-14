شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبوالحسن اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة العديد من الملفات الهامة في إطار مساعي المجلس نحو إعاده قلعة الدراويش لأمجادها حيث قرر الأتي :

* توجيه الشكر لكل من ساهم في إنهاء أزمة رفع حظر القيد عن النادي مع توجيه خالص الشكر و التقدير للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية و الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

* اعتماد التقرير الفني للجنة الكرة برئاسة الكابتن علي أبو جريشة بشأن اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم بالإضافة لاعتماد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي لدعم الفريق الاول لكرة القدم بناء على التقرير الفني

* توجيه الدعوة للواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس لزيارة النادي