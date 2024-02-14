شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقد حسام حسن مع منتخب مصر ممتد حتى كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة عن مدة عقد حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد توقيع العقود اليوم الثلاثاء والكشف عن الجهاز المعاون.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أن عقد حسام حسن مع المنتخب ممتد حتى 2026، وهي نفس المدة التي كان ينتهى فيها عقد البرتغال روي فيتوريا، حيث يستهدف الاتحاد إعداد جيل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة والأمريكية وكندا والمكسيك.

ويناقش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب 48 ساعة ليبدأ يوم 16 مارس المقبل بدلا من يوم 18 من نفس الشهر.

ويرغب حسام حسن في تقديم موعد المعسكر لتحقيق أقصى استفادة من المعسكر قبل خوض الدورة الودية الدولية بالإمارات في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل وتضم منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

وعقد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر مؤخرا اجتماعا تنسيقيا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لمناقشة ترتيبات الدورة.