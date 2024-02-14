الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخر

تساءل جمهور نادٍ بدوري أدنوك للمحترفين، عبر مواقع التواصل، عن سبب تأخر أحد أندية الدوري في التعاقد مع مدافع أجنبي جديد، على الرغم من أن الفريق في أمسّ الحاجة إليه، بعدما فسخ النادي، أخيراً، عقد مدافعه الأجنبي بالتراضي.

شرط

كشف مسؤول إداري لمقربين منه عن رفض النادي طلباً تقدم به أحد وكلاء اللاعبين، بدخول النادي في مفاوضات مع لاعب محلي صاعد يلعب حالياً في نادٍ منافس، مشترطاً أن تتم الصفقة بالتفاوض المباشر بين الناديين، نظراً إلى العلاقة القوية التي تربطهما.

حكام

استغرب رياضيون عدم إسناد لجنة الحكام مهمة إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى إلى قضاة الملاعب الدوليين، أثناء فترة توقف دوري المحترفين، لارتباط المنتخب الوطني بالمشاركة في كأس آسيا، مشيرين إلى أن ذلك كان سينعكس على مباريات الدوري، ويوفر أيضاً احتكاك قضاة الملاعب الجدد مع الدوليين.