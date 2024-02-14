الامارات | اللجنة المنظمة لمونديال الشاطئية تجتمع في ملعب حي دبي للتصميم 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، أمس، اجتماعها في ملعب حي دبي للتصميم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اللجنة المنظمة العليا.

واطلعت اللجنة على آخر التحضيرات المتعلقة بالبطولة التي ستقام في ملعب حي دبي للتصميم، الذي تم تشييده في وقت قياسي بمواصفات عالمية، وذلك في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً.

كما اطلعت اللجنة على آخر استعدادات الأطقم التحكيمية التي ستدير المباريات بعد خضوعهم لورشة عمل أشرفت عليها لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتم خلالها مناقشة جميع الأمور التحكيمية إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية المقررة.

وحرص رئيس وأعضاء اللجنة على القيام بجولة داخل أروقة الملعب والاطلاع على المرافق الخاصة به، مثل غرف تبديل الملابس وقاعة الاجتماعات والمركز الإعلامي الرئيس، وغيرها من المرافق التي تم تجهيزها وفقاً لأعلى مستويات الجودة.