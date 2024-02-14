تفاصيل مؤتمر القمة العالمية لصناعة الرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - تستقبل مصر القمة العالمیة لصناعة الریاضة، المعروفة باسم Football Access The Third والتي تقام خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.

ومن المقرر أن تكون ھذه القمة استكشافا حاسما للجوانب التقنیة والإداریة والتنظیمیة ضمن صناعة الریاضة والعمل على تطويرها، ويشرف على الافتتاح قادة متمیزون في عالم الریاضة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزیر الشباب والریاضة، وھاني أبو ریدة، عضو المجلس الأعلى فيفا، والرئيس الشرفي للقمة، ومحمد فضل، رئیس القمة.

ویعد ھذا التجمع فرصة لجذب الحضور من الاتحادات الریاضیة الدولیة والإقلیمیة، ومختلف الأندیة الریاضیة، وطلاب الجامعات، والمتحمسين لصناعة الریاضة العالمیة.

ووضع المؤتمر العديد من الفعاليات من بينها المسرح الرئیسي الذي يشهد حفلا كبيرا لافتتاح القمة بجانب منطقة المعارض والرعاة ومنطقة الطعام وصالة كبار الزوار التي تمثل مساحة حصریة للتواصل، تجمع بین الشخصیات المھمة من مختلف القطاعات لتعزیز التعاون.

وسيتم تخصيص مساحة الاستوديو للمقابلات والبودكاستات تستضیف الشخصیات العامة والشركات الناشئة والضیوف المتمیزین.

وسيتم إقامة فعالية نادي زد لكرة القدم: وتضم منطقة لعب رقمیة، تقدم تجربة فریدة لعشاق الساحرة المستديرة بجانب تجربة متحف الریاضة الذي يقدم رحلة جذابة عبر تاریخ وتطور الریاضة.

وقال محمد فضل:" یھدف المؤتمر إلى أن یكون دافعا للتغییر الإیجابي في صناعة الریاضة ویجمع بین العقول والأفكار، وتعزيز الابتكار والتعاون. معا، نحن نشكل مستقبل الریاضة العالمیة."

أضاف قائلا:" تعد القمة منصة فریدة للقادة في الصناعة، والمتحمسین، والمحترفین لاكتساب الرؤى القیمة وتعزیز التعاون في المشھد المتطور باستمرار للریاضة العالمیة".