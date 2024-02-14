فرج عامر: سموحة أفلت من الهزيمة أمام البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة على التعادل الذي حققه فريقه مساء أمس الثلاثاء أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024، والتي جمعت الفريقين على ملعب الإسكندرية.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

" آداء سموحة كان سيئًا للغاية أمام البنك الأهلي، وهناك علامات استفهام على تراجع مستوى بعض اللاعبين مثل حسام حسن وفادي فريد، وكذلك حارس المرمى الهاني سليمان الذي يتحمل مسؤولية هدف البنك الأهلي الذي سجله التوجولي ياو أنور".

وأضاف: سموحة نجا من الهزيمة أمام البنك الأهلي، ولكن هناك بعض الإيجابيات في المباراة أبرزها الأداء المميز الذي ظهر به طارق علاء الظهير الأيمن، وهو لاعب واعد ومكسب كبير للكرة المصرية في مركز الظهير الأيمن.