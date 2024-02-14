أزمة تهدد إذاعة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

تواجه مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد نظيره الإسماعيلي، أزمة في إذاعة اللقاء، بعد قرار مجلس إدارة الدراويش.

وطالب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، بعدم إذاعة مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري بداية من مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الإسماعيلي، يون الاثنين الموافق 19 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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وأصدر النادي الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يكشف فيه عن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للمطالبة بعدم بث مباريات الفريق بدءً من مباراة الزمالك.

وجاء ذلك بسبب إخلال الشركة ببنود التعاقد وعدم الالتزام بسداد مستحقات النادي بالإضافة لعدم السماح بوضع إعلانات الشركة خلال مباريات الفريق بملعبه لنفس السبب.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي، يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 برصيد 8 نقاط.