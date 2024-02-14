ريال مدريد يحقق فوزًا صعبًا على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق ريال مدريد في العودة من ألمانيا، بتحقيق الفوز على لايبزيج، بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحل فريق ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره لايبزيج، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بهدف مبكر لأصحاب الأرض في شباك ريال مدريد خلال الدقيقة الثانية، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

اقرأ أيضاً.. ديانج يخضع لجراحة ومدة غياب صادمة لـ الاهلي

وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي النصف الآخر من اللقاء، تمكن إبراهيم دياز من استغلال تمريرة من داني كارفاخال، ليسدد منها هدفًا رائعًا للميرنجي في الدقيقة 48.

واستمرت المحاولات جارية بين الفريقين، حيث شهد اللقاء تألق لونين حارس ريال مدريد، وتصديه للعديد من الكرات الخطيرة، ليحافظ على الفوز أمام لايبزيج.

ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة الإياب التي ستجمع بينهم يوم 6 مارس المقبل.