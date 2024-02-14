ريال مدريد يفوز بهدف نظيف على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ريال مدريد ولايبزيج الألماني التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

فاز نادي ريال مدريد على نظيره الألماني بنتيجة 1-0 على ملعب ريد بول أرينا.

سجل هدف فوز ريال مدريد، إبراهيم دياز في الدقيقة 48.

ليضع النادي الإسباني قدما في دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، لكن يمكن أن يحدث الكثير في مباراة العودة.

اقرأ أيضًا:

الاتحاد المصري يعلن التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر

"بفارق 185 ألف دولار".. راتب مدرب منتخب مصر ما بين حسام حسن وفيتوريا