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ريال مدريد يفوز بهدف نظيف على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة ولايبزيج الألماني التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ولايبزيج

فاز نادي ريال مدريد على نظيره الألماني بنتيجة 1-0 على ملعب ريد بول أرينا.

سجل هدف فوز ريال مدريد، إبراهيم دياز في الدقيقة 48.

ليضع النادي الإسباني قدما في دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، لكن يمكن أن يحدث الكثير في مباراة العودة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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