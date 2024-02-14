"41 لاعبا".. حصاد تعاقدات 8 أندية بالدوري المصري خلال الانتقالات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استأنفت مباريات الدوري المصري الممتاز أمس الثلاثاء، بعد فترة من التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية، وشهدت فترة التوقف الدولي الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وقامت الـ8 فرق التالية بالتعاقد مع ما يقارب 41 لاعبا في الانتقالات الشتوية الماضية.

البنك الأهلي - تعاقد مع 6 لاعبين

ياو أنور من الإسماعيلي

محمد عبد الغني من الزمالك

عبد العزيز السيد من الداخلية

أحمد ربيع من السكة الحديد

موسى فراوي ("فلسطيني" انتقال حر)

أسامة فيصل (تفعيل بند الشراء من الزمالك)

طلائع الجيش - تعاقد مع 4 لاعبين

عمر السعيد من فيوتشر (إعارة )

محمد عبد السلام من فيوتشر (إعارة )

باشا محمد حارس المنتخب الأولمبي من فريق الألومنيوم

أحمد سمير عودة من الإعارة

زد - تعاقد مع 7 لاعبين

أحمد الصغيري من فاركو

عبد الله بكرى من فاركو

محمود نبيل بلبل من سيراميكا كليوباترا

رشيد أحمد من سيراميكا كليوباترا

عبد الرحمن البانوبي من سيراميكا كليوباترا

محمد السيد بازوكا من غزل المحلة

أحمد زكي (انتقال حر)

الداخلية - تعاقد مع 8 لاعبين

حمزة مجدي من سيراميكا كليوباترا (إعارة )

محمد حمدي ميسي من الأهلي (إعارة)

زياد طارق من إنبي (إعارة)

شريف دابو (انتقال حر)

مصطفى فوزي من زد (إعارة)

معاذ الحناوي (انتقال حر)

محمد موسى من رايا

محمد سامي كالوشا من جمهورية شبين

سموحة - تعاقد مع 5 لاعبين

محمد كناريا من سيراميكا كليوباترا (إعارة )

الحبيب أحمد حسن من زد (إعارة )

حسام جريشة من المصري (إعارة )

جاستن أرثر من سيراميكا كليوباترا (إعارة )

عبدالله بستانجي من الأهلي (إعارة )

سيراميكا كليوباترا - تعاقد مع 6 لاعبين

فييو أكيم من البلدية

إبراهيم محمد من دمنهور

علاء شعبان من مصر للتأمين

نور علاء من نجوم المستقبل

أحمد بلحاج "عودة من الإعارة فريق الجونة"

محمد سامي من ديروط

المصري - تعاقد مع 5 لاعبين

حسين فيصل من سموحة

محمد هاشم من الإسماعيلي (انتقال حر)

صلاح محسن (انتقال حر)

محمد طارق من الزمالك (إعارة )

معتز زدام من الترجي التونسي (إعارة )

إنبي - لم يعلن عن صفقات