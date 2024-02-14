شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يطير إلى قطر للمشاركة فى البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم الأربعاء، بعثة منتخب كرة السلة رجال إلى قطر للمشاركة في بطولة الدوحة الودية والتى تقام فى الفترة من 15 إلى 18 فبراير بالدوحة.

وتستمر فترة توقف دورى كرة السلة حتى 28 فبرايرالجارى وتعود المباريات 1 مارس المقبل، نظرا لارتباطات المنتخب بالمشاركة فى التصفيات الأفريقية والتى تقام نهاية الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر ، وتُقام التصفيات الأفريقية خلال الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر الدولية الودية لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة والتي تقام في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجارى.

ووفقا لجدول البطولة فيلتقى منتخب مصر بقيادى هنرى رودل مع البحرين في أولى المباريات، ثميلتقى مع الأردن في ثالث أبيام البطولة

وجاء جدول البطولة كالتالى ..

15 فبراير مصر والبحرين

17 فبراير مصر والأردن

18 فبراير الأدوار النهائية