شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مدربين صامدين فى وجه التغيير حتى الآن قبل عودة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقف 10 مدربين فى وجه التغيير الذى طال بعض المدربين منذ بداية موسم 2023/ 2024، بعدما تمسكت إدارة أنديتهم بخدماتهم قبل استئناف بطولة الدورى أمس بعد انتهاء التوقف الدولى.

وتعود عجلة دورى NILe للدوران اليوم الثلاثاء، بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأكثر من شهر بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار، لتعود المتعة والإثارة فى الإيجبشيان ليج بشكل أكبر، خاصة بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية، والذي شهد تدعيمات قوية ومكثفة من الأندية بحوالى 97 صفقة استعداداً لاستئناف المباريات.

ونستعرض 10 مدربين صامدون فى وجه التيير بالدورى..

السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلى

إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى

على ماهر مدرب المصرى

عبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش

أحمد سامى مدرب سموحة

طارق العشرى مدرب الاتحاد

أيمن الرمادى مدب سيراميكا

علاء عبد العال مدرب الجونة

مجدى عبد العاطى مدرب زد

أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة

واستغل فريقا زد وإنبي انشغال الكبار الأهلي والزمالك بخوض منافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، للانقضاض على قمة جدول ترتيب مسابقة دورى NILe برصيد 19 نقطة لكل منهما، ويتربع زد على القمة بفارق الأهداف ويليه الفريق البترولي فى المركز الثاني، بينما يأتي الاتحاد السكندري فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وبيراميدز في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.