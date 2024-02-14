شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير اليوم الأربعاء بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى للجزائر لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبلة فى دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

وسبق تعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد فى المباراة التي جمعتهما 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب كولر، من خلال رفع الحمل البدني، فى زيادة كفاءة لاعبيه وعدم تأثرها سلبا من طول فترة توقف الدوري، لاسيما أنه يواجه منافساً يخوض منافسات رسمية بشكل منتظم بسبب عدم توقف الدوري الجزائري خلال الأجندة الدولية الحالية لظروف إقامة بطولة أمم أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءاً من النصف الثانى لشهر فبراير الجاري بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى. مشوار الأهلى فى دوري ابطال افريقيا مشوار الأهلى فى دوري ابطال افريقيا افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.

الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

نتائج الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري

لعب الأهلي مع شباب بلوزداد 3 مباريات أثنين منها في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد، وفى المباراة الثالثة والأخيرة بالنسخة الحالية تعادل الفريقان سلبياً بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024 يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.