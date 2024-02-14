شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك يكشف عن أزمات جديدة تهدد النادى رغم رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن وجود قضايا أخري تهدد النادي ، بعد رفع أزمة إيقاف القيد من جانب الإتحاد الدولي فيفا، مؤكدا أن الأزمات الحالية عبارة عن قضية متوقعة لأحمد بلحاج لاعب الفريق السابق ، بجانب قضية الثنائي خالد بوطيب والبرتغالي باتشيكو.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير والمذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس، "اللي حصل في نادي الزمالك كانت بدايات وعدنا الناس بيها ، لكن لسه فيه ملفات جديدة انا مش عاوز اصدم الناس".

وأضاف : "يعني مثلاً فيه لاعب اسمه احمد بلحاج عاوز يرفع قضية في الفيفا له مليون ونصف، وباتشيكو برده عنده قضية وكذلك خالد بوطيب" ، متابعا أن "عمرو أدهم يسعي لانهاء هذه المشاكل معهم بدلا ما ندخل تاني في مشاكل مع الفيفا والكاس، واحنا ما صدقنا خلصنا معاهم ورفعنا ايقاف القيد".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ، استغل عدد من الموارد من أجل إنعاش الخزينة وحل الأزمة المالية.