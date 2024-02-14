شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: رواتب الزمالك الجديدة لم تتخطَ 9 ملايين جنيه لأى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن رواتب لاعبي الزمالك الجدد من الصفقات التي أبرمها النادي في الانتقالات الشتوية لم تتخطى 9 مليون جنيه سنويًا لأي لاعب.

وقال حسين السيد في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم المذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ، تابعت أزمة شيكابالا منذ تواجدي كمدير للكرة عام 2016 ولم تحل إلا مع المجلس الحالي، مشيرا الي انه لا أعرف حتى الآن أين ذهبت الأموال التي كانت تخصم من مستحقات شيكابالا .

وأضاف السيد ، أن الزمالك دفع فلوس شيكابالا مع سبورتنج لشبونة كاش بعد الاتفاق تسديد الغرامة تقسيط ولكن هناك بعض الاشخاص تدخلوا واثاروا الشكوك لدي النادي البرتغالي مما ادي الي انهاء الازمة بالدفع كاش .

وتابع عضو الزمالك ، ان صفقتي عبد الله السعيد واحمد حمدي كانت الاكثر صعوبة ، واوضح أن حارسي المرمي محمد صبحي وعواد مستمرين مع الفريق ولا يوجد أزمة في ذلك .