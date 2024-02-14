شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر: رئيس الكاف أشاد بى بعد افتتاح الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الحكم الدولي أمين عمر أن ما قدمه الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة هو المستوي الطبيعي لهم، موضحا أن الجميع في مصر تخلي عن انتمائه لذا شاهدوا الحكام المصريين في احسن صورة .

قال عمر في تصريحات لبرنامج رقم 10 علي التليفزيون المصري ، انه كان لدبه دوافع كبيرة قبل البطولة كونه مرشح لكاس العالم المقبل فضلا عن انه من الحكام المحترفين في أفريقيا .

وكشف عمر عن تلقيه اشادة من موتسيبي رئيس الكاف عقب مباراة الافتتاح بين كوت ديفواروغينيا بيساو، كما تلقي اتصالاً من محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وقاله لهم " شرفتونا واستمروا علي هذا المستوي المشرف والرائع " .

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقامة حفل تكريم للحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الظهور المميز والمشرف في البطولة وإدارة أكثر من مباراة.

وظهر التحكيم المصري في بطولة أمم أفريقيا بشكل مشرف للغاية، حيث أدار طاقم مصري عدد من المباريات أهمها مباراة الافتتاح مرورا بمباريات دور المجموعات والأدوار التالية ووصلا للدور قبل النهائي والنهائى ممثلا فى محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو.

وضمت قائمة الحكام المصريين في بطولة أمم أفريقيا 7 حكام وهم : أمين عمر ومحمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة ، ومحمود أبوالرجال وأحمد حسام طه حكام مساعدين ، ومحمود عاشور ومحمود البنا حكام تقنية الفيديو VAR.