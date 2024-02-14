إصابة مزمنة لصفقة الزمالك الجديدة.. الحقيقة الكاملة

كشف مسئولو الزمالك حقيقة إصابة زياد كمال نجم الفريق الكروي الأول، والمنضم خلال الميركاتو الشتوي المنقضي إلى صفوف الأبيض، بإصابة مزمنة.

وكانت عدة أنباء تداولت بخصوص إصابة زياد كمال لاعب وسط الزمالك، بإصابة مزمنة، مما أثار قلق الجماهير.

وتعاقد الأبيض مع زياد كما خلال الميركاتو الشتوي المنقضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، قادمًا من إنبي.

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وأكد مسئولو الزمالك، أن كل ما تردد بخصوص معاناة زياد كمال من إصابة مزمنة، غير صحيح.

وتعرض زياد كمال للإصابة بـ شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك وليفلز الودية.

وشدد مسئولو القلعة البيضاء على أن اللاعب المنضم حديثًا خضع لكشف طبي دقيق قبل التعاقد معه، وليس هناك شكوك بأن تكون إصابته مزمنة.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الدراويش في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد الإسماعيلية.