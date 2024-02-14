ميسي في مواجهة البليهي.. ودية محتملة بين الأرجنتين والسعودية

يستعد منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي لمواجهة محتملة أمام نظيره منتخب السعودية في لقاء ودي خلال شهر مارس المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد واجه نظيره الأرجنتين بقيادة ميسي من قبل في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2022 في قطر.

وفاز الأخضر على نظيره الأرجنتين بنتيجة 2-1، في بطولة كأس العالم قطر 2022، التي انتهت بتتويج التانجو بقيادة “البرغوث”.

وشهدت مباراة السعودية والأرجنتين واقعة خاصة بين الثنائي ميسي والبليهي حيث دخل الأخير في مشادة مع البرغوث.

اقرأ أيضا.. تفاصيل عرض الزمالك لضم رمضان صبحي.. مبلغ خيالي

وذكر الإعلامي الرياضي جاستون إيدول، عبر حسابه على منصة “اكس”، أن الأرجنتين ستحدد مواجهاتها الودية خلال شهر مارس، ضمن أجندة الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث يتراوح الاختيار بين السعودية أو قطر، أو الولايات المتحدة.

ومن جانبه فيستعد منتخب السعودية لخوض مواجهتين أمام طاجكستان خلال شهر مارس المقبل.

وستقام مباراتي السعودية ضد طاجكستان ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المرحلة الثانية، في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

منتخب السعودية، ليونيل ميسي، الدوري السعودي، منتخب السعودية، منتخب الأرجنتين، علي البليهي، أهداف ميسي،

وكان المنتخب السعودي قد فجر مفاجأة عالمية، بعد تحقيق الفوز على الأرجنتين بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022)، ووقع على ثنائية الأخضر، كل من صالح الشهري وسالم الدوسري.

وتمكن مفاجأة الأخضر في تمكن الأرجنتين من التتويج بلقب كأس العالم 2022، فيم لم يتلق التانجو سوى خسارة واحدة خلال مشواره في البطولة، وهي مباراة السعودية.