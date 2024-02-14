التشخيص المبدئي لإصابة إبراهيم دياز في مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

كشفت تقارير صحفية، عن التشخيص المبدئي للإصابة التي تعرض لها إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد خلال مباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض إبراهيم دياز للإصابة في مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، ببطولة دوري أبطال أوروبا، خلال الدقائق الأخيرة ليغادر اللقاء.

وحل فريق ريال مدريد ضيفًا على حساب نظيره لايبزيج، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتمكن إبراهيم دياز من استغلال تمريرة من داني كارفاخال، ليسدد منها هدفًا رائعًا للميرنجي في الدقيقة 48.

وبحسب التقارير، فإن التشخيص المبدئي لإصابة إبراهيم دياز، قد يكون تمزق في ربلة الساق، وسيقوم بإجراء فحص طبي خلال الساعات القادمة.

وعلى نجم ريال مدريد على الإصابة التي تعرض لها، في تصريحات عقب اللقاء، قائلًا: “كانت الإصابة بمثابة ضربة قوية تعرضت لها ولكن شعرت أنها قد تتفاقم لذا خرجت”.

واختتم دياز:”لنرى ما إذا كانت الفحوص غدًا تؤكد أن الأمر ليس سيئًا للغاية”.