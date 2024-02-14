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"طرد صلاح محسن".. المصري يتعادل مع الجونة في الدوري المصري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة المصري والجونة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 12 من الممتاز.

نتيجة مباراة المصري والجونة

تعادل نادي الجونة مع نظيره المصري بنتيجة 2-2 على استاد خالد بشارة.

سجل هدف الجونة الأول، أحمد محمود في الدقيقة 41.

سجل هدف الجونة الثاني، أحمد حسام في الدقيقة 49.

هدف المصري الأول، ميدو جابر في الدقيقة 53.

هدف المصري الثاني، محمد الشامي في الدقيقة 92.

طرد لاعب الجونة "أحمد شوشة" في الدقيقة 93.

طرد لاعب المصري "صلاح محسن" في الدقيقة 97.

ورفع نادي المصري رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما احتل الجونة المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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