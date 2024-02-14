شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً بالمحلة استعداداً لمواجهة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى مودرن فيوتشر، معسكراً مغلقاً بمدينة المحلة، وذلك استعداداً لمواجهة فريق البلدية في مواجهة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري nile.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة في تمام الرابعة عصر الخميس المقبل، خلال اللقاء الذي يستضيفه ستاد غزل المحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر لقاء واحد وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أخرى.

وتمثل مواجهة بلدية المحلة، الظهور الرسمي الأول لتامر مصطفى على رأس القيادة الفنية لفيوتشر، حيث تولى تامر مصطفى مسؤولية تدريب الفريق مؤخراً خلفاً لحسام حسن الذي رحل عن النادي لتدريب المنتخب الوطني.