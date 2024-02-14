جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الاربعاء 14 فبراير 2024، 3 مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اذ يلتقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري، ويواجه المقاولون العرب نظيره انبي، وأخيرا يتقابل بيراميدز مع زد اف سي.

جدول ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز 2023 - 2024



1- زد اف سي 19 نقطة

2- إنبي 19 نقطة

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة

4- بيراميدز 17 نقطة

5- طلائع الجيش 17 نقطة

6- سموحة 17 نقطة

7- المصري 17 نقطة

8- الأهلي 14 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

10- الجونة 14 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13-البنك الأهلي 10 نقاط

14- بلدية المحلة 10 نقاط

15- الإسماعيلي 8 نقاط

16- المقاولون العرب 7 نقاط

17- الداخلية 7 نقاط

18- فاركو 5 نقاط

