موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا بيراميدز وزد مساء اليوم، فى المباراة التى ستجمع بينهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة “دوري نايل”، لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا ثقيلًا على نظيره زد، في المباراة التي ستجمع بينهما في السابعة من مساء اليوم الأربعاء في إطار مواجهات بطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وزد

و تُذاع مباراة زد وبيراميدز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.



قائمة بيراميدز لمباراة زد في الدوري المصري

واختار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة مباراة زد لحساب منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادرز

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس.