على خطى صلاح.. جناح الاهلي ينتقل للدوري السويسري

وافقت إدارة النادي الاهلي على رحيل عمرو خالد بيبو، جناح فريق 2005 إلى نادي أروا السويسري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ووافقت إدارة الكرة بالاهلي على رحيل نجل مدير الكرة بالنادي إلى الدوري السويسري، حيث سيخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الساعات المقبلة من أجل إتمام انضمامه رسميًا لنادي أروا السويسري.

وكان كان وليد سليمان رئيس قطاع الناشيئن بالاهلي وبدر رجب المدير الفني للقطاع، قد وافقا أيضًا على رحيل اللاعب على أمل تكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي بدأ مسيرته الكروية من نادي بازل السويسري.

اقرأ أيضًا: كولر في ورطة جديدة قبل مواجهة الاهلي وشباب بلوزداد

ووضع مسئولو النادي الاهلي بندًا بأحقية النادي السويسري في شراء اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة حال رغبتهم في ذلك.

يذكر أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان قد بدأ مسيرته الكروية من نادي بازل السويسري ثم انتقل منه إلى نادي تشيلسي ومنه إلى فيورنتينا ثم روما الإيطالي، ثم الانضمام إلى ليفربول الإنجليزي.