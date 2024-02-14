الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة أمس من التدريبات عقب خوض وديتين، أمام الفيوم وليفلز أول أمس الإثنين.

وحقق الأبيض الفوز على الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب نادي البنك الأهلي، سجل "زيزو" 3 أهداف "هاتريك" ويوسف أوباما هدف.

كما حقق الفريق الفوز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من ناصر ماهر وسيف الجزيري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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