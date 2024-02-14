الامارات | برشلونة يخسر خدمات مهاجمين أمام نابولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون على برشلونة خوض المواجهة الصعبة في ملعب نابولي الأسبوع المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بدون خدمات نجمين بارزين في هجوم برشلونة، وهما الإسباني فيران توريس والبرتغالي جواو فيلكس.

وتعرض اللاعبين للإصابة في فترة سابقة، وبحسب صحيفة "أس" فسيكون من الصعب جدا عليهما اللحاق بلقاء نابولي، بالنظر إلى الفترة التي تستلزم تعافيهما من الإصابة.

وكان فيلكس اصيب في الكاحل، بينما تعرض توريس لتمزق عضلي، ولن يكون بمقدورهما خوض مواجهة خيتافي في الدوري الاسباني نهاية الاسبوع الجاري. لكن برشلونة استعاد مؤخرا خدمات لاعبه البرازيلي رافينيا، وخاض بضع دقائق أمام غرناطة، وسيكون لائقا لمواجهتي خيتافي ونابولي.