تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لاتسيو بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لاتسيو مساء اليوم الأربعاء في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على الملعب الأولمبي.

يسعى بايرن ميونخ لنسيان آلامه بعد خسارته المؤلمة أمام باير ليفركوزن بثلاث أهداف نظيفة في مسابقة الدوري الألماني.

يرغب النادي البافاري في تحقيق نتيجة قوية من أجل وضع قدم في الدور المقبل من المسابقة الأوروبية، وتخطي عقبة لاتسيو رغم صعوبة اللقاء خارج الديار.

ويقدم لاتسيو مستويات جيدة تحت قيادة ساري، مما يجعل المباراة مثيرة ومرتقبة لعشاق الساحرة المستديرة، فيما يأمل الفريق البافاري في مصالحة جماهيره وتحقيق الفوز في المباراة.



موعد بايرن ميونخ ولاتسيو:

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة للساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو على قنوات بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها، Be In Sports2.

تشكيل بايرن ميونخ الأقرب لمباراة لاتسيو:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: رافائيل جيريرو، مين جاي كيم، ماتياس دي ليخت، نصير مزراوي

في الوسط: ليون جوريتسكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر

في الهجوم: جمال موسيالا، هاري كين، لوريه ساني

