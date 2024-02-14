مواجهة على صفيح ساخن بين النصر والفيحاء بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - في واحدة من المواجهات الهامة يستضيف فريق الفيحاء السعودي نظيره النصر السعودي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا في مواجهة سعودية خالصة على ملعب الأمير فيصل بن فهد .

الفيحاء الذي يعد احد المفاجات السارة لبطولة دوري أبطال أسيا في نسختها الحالية يدخل المباراة مكتمل الصفوف وبكامل لاعبيه الأجانب فيما عدا المدافع الدولي الايفواري جيسلان كونان الذي لم يعد بعد من مهمته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية بكوت ديفوار حيث تأكدت مشاركة كل من الارسنال فلاديمير ستويكوفيتش و نجمي منتخب نسور نيجيريا هنري اونياركو و انطوني نواكايمي الى جانب الزامبي فاشون ساكالا ويعمل الجهاز الفني على اختيار الأجنبي الخامس وفقا للائحة دوري أبطال آسيا قبل انطلاق المباراة مباشرة .

على الجانب الاخر أكد لويس كاسترو المدير الفني النصر السعودي انه لا يخشى حدوث اي مفاجأت في مواجهة الفيحاء الهامة في دوري أبطال آسيا مشيرا الى ان فريقه جاهز لكل الاحتمالات خلال المباراة وانه يسعى لحسم التأهل الى الدور ربع النهائي بشكل مبكر .

الأنباء الواردة من معسكر العالمي تشير الى تأجيل الجهاز الفني القرار بشام اختيار الاعب الاجنبي الخامس الى الاجتماع الذي سيسبق المباراة مباشرة حيث يفاضل لويس كاسترو بين البرازيلي اوتافيو والسنغالي ساديو ماني لدخول أحدهما قائمة المباراة واستبعاد الاخر من المباراة فيما سيكون الرباعي الأجنبي البرازيلي تاليسكا والبرتقالي كريستيانو رونالدو و الأسباني ايميريك لابورت و الأسترالي عزيز بيهيتش.

كما عاد الى صفوف النصر كل من سلطان الغنام وعبد العزيز العمري .