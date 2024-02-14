شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للظهور الأول الرسمى تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز فى بطولة الدورى بعد فترة توقف طويلة بسبب مشاركة منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا، والتى ودعها من دور ثمن النهائى.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الإسماعيلى

ويعود الزمالك للمباريات الرسمية فى شهر فبراير الجارى بملاقاة الإسماعيلى ضمن لقاءات الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك فى السابعة مساء الاثنين المقبل، 19 فبراير الجارى.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدورى المصرى ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويعود الزمالك لاستئناف مشواره فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجارى.

ويختتم الزمالك مبارياته فى شهر فبراير الجارى، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الأربعاء 28 فبراير الجارى.

وخاض الفارس الأبيض عدة مباريات ودية خطة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لتجهيز اللاعبين والتعرف على مستوياتهم قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز "دورى Nile"، حيث طلب جوميز خوض عدة مواجهات ودية منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال الساعات الماضية فى إبرام عدة صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، فى ظل استعداد الفريق لخوض عدة مباريات سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى.

وتعد الصفقات الجديدة للزمالك بمثابة انتفاضة كروية للفريق فى المباريات المقبلة، بالإضافة إلى المدير الفنى الجديد الذى تعقد عليه الجماهير آمالا وطموحات لتحقيق ألقاب وبطولات خلال الفترة المقبلة.