شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين جوميز ولاعبى الزمالك على هامش مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين، على هامش مران اليوم الأربعاء،الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ووجه لهم بعض النصائح، استعداداً للمباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق محلياً وأفريقياً.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.