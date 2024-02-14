سيراميكا يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يدخل فريق الكرة بنادي سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد الخميس، في إطار منافسات الجولة الثانى عشر من الدوري المصري الممتاز .

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز الصفقات بشكل كامل من أجل الدفع بهم في المباريات المقبلة، بعدما استعان ببعضها في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، وظهروا في بعض الدقائق خلال المباريات الأخيرة.

ونجح سيراميكا في الوصول إلى نهائي كأس الرابطة المصرية للعام الثانى على التوالي بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع طلائع الجيش الذى فاز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتعاقد سيراميكا مع محمد سامي، ونور علاء من النجوم، وإبراهيم محمد من العبور، وعلاء شعبان من مصر للتأمين، والنيجيري فيبو أكيم من بلدية المحلة، واستعاد المغربى أحمد بلحاج بعد انتهاء إعارته للجونة، ورحل عن الفريق كل من محمود زلاكا إلى بيراميدز، والثلاثي رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوني ومحمود نبيل إلى زد، ومحمد عنتر والنيجيري أديوي معز إفيلوا إلى المقاولون العرب، وحمزة مجدي وشريف دابو إلى الداخلية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الممتاز ، برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.