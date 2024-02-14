إصابة لـ عبدالناصر زيدان بالكتف خلال تصوير برنامج رامز الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تواجد الإعلامي عبدالناصر زيدان، في برنامج رامز جلال المرتقب عرضه في شهر رمضان المبارك 2024.



ويستعد رامز جلال لتقديم النسخة الأحداث من برنامج المقالب المعتاد عرضه سنويًا، حيث يقدم خلال شهر رمضان المنتظر برنامج، وذلك وسط متابعة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، وتعرض زيدان لإصابة قوية في كتفه بسبب قوة المقلب من جانب الفنان رامز جلال.

عبدالرحمن زيدان



وكادت الإصابة التي تعرض لها الإعلامي عبدالناصر زيدان، أن تتسبب في وقف تصوير البرنامج بسبب طلب الضحية الإسعاف والذهاب للمستشفى.

برنامج رامز جلال في رمضان 2024، يعرض يوميًا على شاشة قناة MBC مصر، بعد صلاة المغرب مباشرة طوال الشهر الكريم، ويستضيف رامز جلال في برنامجه مجموعة من الفنانين ونجوم الكرة، سواء المصريين والعربي، أو العالميين مثل كريستيانو رونالدو.

