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قرار مفاجئ في النصر السعودي بشأن مصير ساديو ماني

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ساديو ماني - النصر السعودي

ساديو ماني - النصر السعودي

اتخذت إدارة نادي النصر السعودي، قراراً مفاجئًا بشأن مصير مستقبل لاعبه السنغالي ساديو ماني، الذي يقدم مستوى متواضع في الآوان الأخيرة.

انتقل ساديو ماني إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد حتى 2027، بقيمة 40 مليون دولار.

بدأ ماني مشاركاته مع النصر، بانطلاقة قوية، بجانب الأسطورة البرتغالية ، حتى تراجع مستواه في الفترة الماضية.

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وكشف موقع “سعودي سبورت” اليوم الأربعاء، أن هناك غضب داخل النصر السعودي، بعد المستوى المتراجع الذي بدى به اللاعب في كأس أمم أفريقيا 2023.

وأشار إلى أن إدارة النادي السعودي، كانت تراهن على تألق ماني مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية، واستعادة مستواه الأوربي، إلا أنه حدث العكس ولم يسجل أي هدفاً في البطولة.

وأكد على أن مصير مستقبل ساديو ماني متوقف مع العالمي على مستواه في المباريات القادمة مع الفريق، وفي حال عدم تألقه، سيرحل عن الفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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