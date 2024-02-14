رسميا.. معين الشعباني مديرا فنيا لفريق نهضة بركان المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي نهضة بركان المغربي، تعيين التونسي معين الشعباني، مديرا فنيا للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله من تدريب الترجي التونسي مؤخرا.

ووقع معين الشعباني عقود تدريب فريق نهضة بركان لمدة موسم ونصف، ومعه مساعده مجدي تراوي.

جدير بالذكر، أن معين الشعباني له تجربتين سابقتين في الدوري المصري الممتاز، بعدما تولى فريق المصري البورسعيدي، ومن بعده فريق سيراميكا كليوباترا.

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