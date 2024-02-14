الامارات | إيقاف عداءة ماراثون كينية 8 أعوام بسبب المنشطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى اليوم إيقاف العداءة الكينية سارة تشيتشيرتشير، الفائزة بماراثون طوكيو عام 2017، لمدة ثماني سنوات، بعد انتهاكها للمرة الثانية قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتيجة اختبار إيجابي لهرمون التيستوستيرون.

وخضعت العداءة البالغة من العمر 39 عامًا لاختبار بعد ماراثون تشونبوري في تايلاند والذي أنهته في المركز الثاني في نوفمبر 2023 في المركز الثاني بزمن ساعتين و35 دقيقة و43 ثانية. وكشفت عينة البول وجود آثار لهرمون التيستوستيرون. وقالت وحدة النزاهة في بيان إن العداءة فشلت في الرد على التهمة قبل الموعد النهائي فاعتبرت ذلك بمثابة اعتراف بأنها انتهكت قواعد المنشطات.

وأضافت أنها فشلت في الاستجابة أيضًا عندما حددت موعدًا نهائيًا لاختبار العينة الثانية الخاصة بها. وتابعت "تؤكد وحدة النزاهة الدولية بهذا القرار العواقب التالية للانتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات من قبل الرياضي: فترة عدم أهلية مدتها ثماني سنوات تبدأ في 22 ديسمبر 2023 وتنتهي في 21 ديسمبر 2031".