مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة زد في الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي نادي بيراميدز نظيره زد، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة زد الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي .

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - دودو الجباس.