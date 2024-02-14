الدوري المصري.. تعادل الاتحاد السكندري وخسارة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل، مباراتين في الدوري المصري الممتاز، وتحديدا في الجولة الـ12، حيث التقى الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش، وإنبي واجه المقاولون العرب.

الاتحاد السكندري يتعادل على طلائع الجيش

تعادل فريق الاتحاد السكندري الفوز مع نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة، عن طريق اللاعب عبدالغني محمد، وأضاف ناصر ناصر الهدف الثاني في الدقيقة 17، وقلص طلائع الجيش النتيجة بهدفه الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق مدافع الاتحاد بالخطأ في مرماه، وأحرز محمد حمدي زكي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

إنبي يفوز على المقاولون العرب

وفي المباراة الأخرى، حقق فريق إنبي الفوز على المقاولون العرب، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة.

أحرز هدف إنبي الوحيد اللاعب أحمد كالوشا في الدقيقة 49.

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