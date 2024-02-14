ياسين بونو : الهلال ينافس دائما على كل البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى ياسين بونو النجم المغربي الدولي وحارس مرمى فريق الهلال السعودي جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد عودته لصفوف الأزرق عقب انتهاء مشاركته مع منتحب أسود الأطلس.

وقال بونو في تصريحات نقلتها الصحف السعودية اليوم: "الهلال يلعب من أجل الألقاب، وهذا هو هدفنا دائًما وهو تحقيق الألقاب دائما ".

وأضاف الحارس المغربي الدولي: "الهلال دائمًا في أتم الجاهزية لمقابلة أي فريق وفي أي مناسبة، نريد أن نواصل عملنا الذي كنا عليه قبل فترة التوقف"

وتابع: " اللاعب المحترف دائمًا يتعامل مع المباريات بجدية، ويكون جاهزًا للمشاركة في كل الأوقات وتحت أي ظروف ".

موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان والقنوات الناقلة

ويستعد الهلال لمواجهة سباهان أصفهان الإيراني غدًا الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد نقش جهان، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:00 بتوقيت مكة الكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي، و Alkass Nine HD بصوت خليل البلوشي، و beIN Sports AFC HD بصوت عامر الخوذيري.