بيراميدز و زد .. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة بيراميدز و زد الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول الذي شهد إهدار العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الشباك لم تهتز وحسم التعادل الـ45 دقيقة الأولى.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

بينما بدأ زد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد رضا - عبدالله بكري - أحمد عبد العزيز- أحمد عاطف

الوسط: مصطفى عبد القادر - محمد اشرف - مصطفى سعد - بيتر زيلو موتوموسي

الهجوم: شادي حسين - مصطفى زيكو

ويحتل فرق بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل زد المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنبي المتصدر.