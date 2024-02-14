تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء لاتسيو، والذي يجمعهما علي ملعب "الأوليمبيكو" ، ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، مين جاي كيم، جيريرو
خط الوسط: كيميتش، جوريتزكا، موسيالا.
خط الهجوم: ليروى ساني، مولر، هاري كين.
ويبدأ لاتسيو المُلقب بـ"النسور" المباراة بتشكيلة مكونة من:
حراسة المرمى: بروفيديل.
خط الدفاع: هيساي، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.
خط الوسط: ألبيرتو، ماتياس فيتشينو، ماتيو جيندوزي
خط الهجوم: فيليبي أندرسون، إيموبيلي، إيزاكسين.