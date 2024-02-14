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تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لاتسيو بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن التشكيل الذي سيخوض به لقاء لاتسيو، والذي يجمعهما علي ملعب "الأوليمبيكو" ، ببطولة .

 

تشكيل بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي، أوباميكانو، مين جاي كيم، جيريرو

خط الوسط: كيميتش، جوريتزكا، موسيالا.

خط الهجوم: ليروى ساني، مولر، هاري كين.

 

ويبدأ لاتسيو المُلقب بـ"النسور" المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: بروفيديل.

خط الدفاع: هيساي، رومانيولي، جيلا، ماروسيتش.

خط الوسط: ألبيرتو، ماتياس فيتشينو، ماتيو جيندوزي

خط الهجوم: فيليبي أندرسون، إيموبيلي، إيزاكسين.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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