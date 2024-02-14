رونالدو يقود النصر للفوز على الفيحاء بـ دوري أبطال آسيا

تمكن فريق النصر، من حسم القمة السعودية في دوري أبطال آسيا، بالفوز على الفيحاء، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16.

وتواجه نادي النصر، أمام نظيره الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف النصر الوحيد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 81، وذلك بعدما سدد كرة قوية سكنت الشباك.

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وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

خط حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- ايميريك لابورت- عزيز بيهتيش.

خط الوسط: عبدالله الخيبري- أوتافيو- بروزوفيتش.

خط الهجوم: أيمن يحيي- أندرسون تاليسكا- كريستيانو رونالدو.