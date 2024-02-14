رغم الهدف.. أرقام محبطة لـ رونالدو في مباراة النصر ضد الفيحاء

كشفت شبكة “سوفا سكور” للإحصاءات عن أرقام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر في مباراة الفيحاء بـ دوري أبطال آسيا.

وقاد رونالدو فريق النصر للفوز على نظيره الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة بالكعب من بروزوفيتش.

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تقييم رونالدو في مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

وذكرت شبكة “سوفا سكور”، أن رونالدو، كان أسوأ لاعب في صفوف النصر أمام الفيحاء حيث حصل على تقييم 6.7.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن رونالدو شارك 90 دقيقة في مباراة العالمي وسجل هدف اللقاء الوحيد.

وسدد النجم البرتغالي، 3 تسديدات على المرمى وواحدة بعيدًا عنها وتم التصدي لأخرى، وخسر محاولتين مراوغة، وأضاع فرصتين للتهديف.

ولمس رونالدو، الكرة 48 مرة خلال مباراة النصر ضد الفيحاء، ومرر 31 تمريرة صحيحة من أصل 34 بدقة وصلت إلى 91٪، وخسر 4 التحامات أرضية و3 التحامات هوائية، وفقد حيازته على الكرة 11 مرة.