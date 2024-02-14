فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 5 لاعبين للجولة 25 Gameweek"، يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

إيفان توني (برينتفورد) 8.2 مليون جنيه إسترليني

سرعان ما تألق المهاجم الإنجليزي عقب عودته من الإيقاف، حيث سجل ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة ليحقق 26 نقطة في أول 4 مباريات له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وتسديداته الـ 10 أكثر من أي لاعب آخر في برينتفورد خلال تلك الفترة، في حين أن فرصه الست الخطيرة هي على الأقل ضعف إجمالي أي زميل له في الفريق.

برينتفورد من بين أربع فرق تخوض في الأسبوع 25 جول مزدوجة Double" Gameweek"، ويواجهون ليفربول ومانشستر سيتي.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الجناح الكوري نظيره ولفرهامبتون في المباراة التي تمنحه فرصة كبيرة لمواصلة التألق والمساهمة بالأهداف على أرضه وتحقيق النقاط في فانتازي.

وتمريرة سون لهدف فوز توتنهام الجولة الماضية أمام برايتون رفعت رصيده إلى 37 نقطة خلال آخر أربع مباريات على أرضه، بفضل ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من غيابه لثلاثة أسابيع بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس آسيا، يبعد سون أربع نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر خط وسط تحقيقا للنقاط في فانتازي.

وتشير إمكانات سون في تحقيق الكثير من النقاط إلى أنه يمكن أن يتفوق بسهولة على غالبية اختيارات "Double Gameweek 25"، حيث حقق 10 نقاط أو أكثر في 6 مناسبات.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.8 مليون جنيه إسترليني

لم يضع صانع الألعاب البلجيكي فرصة لتذكير مدربي فانتازي بمإكناتاة الهائلة عقب العودة من الإصابة.

وساهم دي بروين في الأهداف خلال كل من مبارياته الأربعة الأخيرة، على الرغم من مشاركته كبديل في اثنتين من تلك المواجهات.

وساعد هدفه وتمريراته الأربعة الحاسمة في جمع 28 نقطة، في المرتبة الثانية بعد 31 نقطة من فيل فودين بين زملائه في الفريق خلال تلك الفترة.

كما يشارك مانشستر سيتي في الجولة المزدوجة للأسبوع 25، بجانب مشاركته في الجولة 26 التي سيغيب عنها بعض الأندية.

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.4 مليون جنيه إسترليني

يخوض قلب الدفاع الهولندي الجولة المزدوجة "Double Gameweek 25" ضد برينتفورد ولوتون تاون.

ويقلل دور فان ديك كقلب دفاع بشكل كبير من فرصه في الظهور كبديل في وقت كانت هناك مخاوف بشأن الدقائق التي يشارك فيها الظهير الأساسي للريدز.

والظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد هناك شكوك حول مشاركته بسبب إصابة في الركبة.

ويعد تهديد فان ديك الكبير في الكرات الثابتة عاملاً كبيرًا آخر لصالحه، في الواقع، إجمالي تسديداته البالغ 23 كرة داخل منطقة الجزاء هو أكثر من أي مدافع آخر في فانتازي.

ألفي دوتي (لوتون) 4.6 مليون جنيه إسترليني

ترفع الجولة المزدوجة التي سيشارك فيها المدافع مع لوتون تاون فرصة في تحقيق العوائد الهجومية لمالكيه في فانتازي.

ويلعب الهاترز مع مانشستر يونايتد وليفربول في"Double Gameweek 25" ثم يواجه كريستال بالاس وبورنموث في"Double Gameweek 28".

وشارك في ثمانية أهداف هذا الموسم، حيث سجل هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى، وهذا يضعه في المرتبة الثانية بعد 11 هدفًا من كيران تريبير بين المدافعين.